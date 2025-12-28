¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡Û±Ê°æÂç²ð¡¡´ÓÏ½¤Î¤µ¤Ð¤¤Ç³Ú¡¹Ï¢¾¡¡Ö³ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼êÁ°¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Î4R¤Ï4¼þÌÜ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿±Ê°æÂç²ð¡Ê48¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ´°¾¡¡£½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö³ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£´Ö¤ò³ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¾¯¤·¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ö¤È¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºòÆü¡Ê½éÆü¡Ë¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Èµá¤á¤ë¤Ê¤é¼êÁ°¤À¤Í¡×
¡¡½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Î¤µ¤Ð¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬±Ê°æ¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÀÚ¤ì¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£