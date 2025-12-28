Á¤ÅºÍ×°ì»á¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡×Ãæ¹ñÄÌ¿®¼Ò¤Î¡È¹â»Ô»á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÉÉ÷»É²è¤Ë»ä¸«
Á°ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê77¡Ë¤¬27ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿É÷»É²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Á¤Åº»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¿·²Ú¼Ò¤ÎX¤¬Æ±Æü·ÇºÜ¤·¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¹ñ´ú¤òÇØ·Ê¤Ë¥Á¥§¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉ÷»É²è¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¤ò´í¸±¤Ê°ì¼ê¤Ç¤«¤¯Íð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£²È¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Ê¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¤Åº»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹â»ÔÉ÷»É²è¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¤Åº»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÉ÷»É²è¤ÏÌÌÇòÌ£¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´í¸±¤Ê°ì¼êÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥¿¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾Ú¤«¤Ê¡×¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î·ù¤¬¤é¤»¤·¤«¤â¤Ï¤ä½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¡×¡Ö¥·¥ç¥Ü¤¤ÈãÈ½¤ä¤Ê¤¢¡¢¤è¤Û¤É¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¤¤¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£