DOMOTOの堂本光一（46）が28日、自身のファンクラブサイトなどを通じ、元女優の一般女性との結婚を発表した。相方の堂本剛（46）も24年1月にももいろクローバーZの百田夏菜子（31）との結婚を発表しており、2人そろって既婚者となった。

堂本は「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と報告。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」と決意をつづった。

堂本は1997年に、同姓の剛とKinKi KidsとしてCDデビュー。王子様のような端正なルックスと抜群の歌唱力でファンに愛され、関係者の間でもプロ意識の高いアイドルとして知られる。グループとしては今年7月にデビュー以来親しんできたグループ名を「DOMOTO」に改名。公私ともに“節目”を迎える1年となった。

◆堂本光一（どうもと・こういち） 1979年（昭54）1月1日生まれ、兵庫県出身。堂本剛と93年からKinKi Kidsとして活動し97年「ガラスの少年」でデビュー。主演舞台「Endless SHOCK」シリーズは、00年のシリーズ初演から24年11月まで長きにわたって愛され、前人未到の通算2128回を記録。今年は4年ぶりとなるソロライブツアーを実施。

◇近年のSTARTO社所属タレントの結婚、カッコ内はお相手

▼25年10月24日 WEST．神山智洋（一般女性）

▼同10月14日 SUPER EIGHT村上信五（一般女性）

▼同2月24日 SUPER EIGHT大倉忠義（一般女性）

▼同1月3日 WEST．桐山照史（バレーボール元女子日本代表の狩野舞子さん）

▼24年8月12日 Hey！Say！JUMP八乙女光（一般女性）

▼同6月7日 Hey！Say！JUMP有岡大貴（女優松岡茉優）

▼同3月13日 NEWS小山慶一郎（AAA宇野実彩子）

▼同3月3日 NEWS加藤シゲアキ（一般女性）

▼同1月16日 （当時）KAT−TUN中丸雄一（元日本テレビアナウンサー笹崎里菜さん）

▼同1月11日 （当時）KinKi Kids堂本剛（ももいろクローバーZ百田夏菜子）