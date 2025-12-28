DOMOTO堂本光一、結婚発表 お相手は一般女性「みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/28】DOMOTOの堂本光一（46）が12月28日、一般女性との結婚を発表した。
堂本は「私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と結婚を発表。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。
なお、お相手については「一般の方」と発表されている。
堂本は1979年1月1日生まれ、兵庫県出身。堂本剛とともにKinKi Kidsとして1997年にシングル『硝子の少年』、アルバム『A album』の同時リリースでデビュー。『愛のかたまり』『ジェットコースター・ロマンス』などヒット曲を多数生み出してきたほか、ミュージカル界でも活躍。自身が作・構成・演出・主演を務める『SHOCK』シリーズは2000年に『MILLENNIUM SHOCK』として初演を迎え、2005年からは『Endless SHOCK』として2024年11月の大千穐楽まで全2128回と国内演劇の単独主演記録1位を達成した。なお、2025年7月22日をもってグループ名を「DOMOTO」に改名した。（modelpress編集部）
いつもお世話になっているみなさまへ
ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私事で恐縮ですが
この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことを
これまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます。
これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に
これまで以上に
ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い
みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。
今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
2025年12月28日
堂本光一
