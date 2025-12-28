サウジアラビアで井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。元世界王者も「イノウエはボクサーとして必要なものは全て兼ね備えている」と称賛を惜しまない戦いぶりだった。

元WBO世界クルーザー級王者のボクサー、エンゾ・マカリネリ氏（英国）は井上の戦いぶりについて、自身のXに「イノウエはボクサーとして必要なものは全て兼ね備えている」とつづった。

さらに「守備への意識が高く、優れたフットワークと素早いハンド、流れるようなショット、驚異的なパワー、そしてどんなパンチでも打てる。加えて、彼の距離感の把握能力は信じられないほどだ」と、相手との距離を自在にコントロールしながらの戦いを称賛した。

井上は初回、ガードを固めたピカソに対しキレのあるジャブを放っていった。そして2回は、様子をうかがった印象のあった立ち上がりとは一変し猛烈な連打。左ボディー、右フックと多才な攻撃でダメージを与え、観客を沸かせた。6回にはピカソにロープを背負わせて連打を仕掛けたり、ボディーで効かせたりと優位に進めた。

9回にも強烈なボディーを打ち込んだ。12ラウンドでは決着がつかず、井上にとっては2試合連続の判定となったものの勝利した。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。



