大岩監督はメンバー発表会見に臨んだ

日本サッカー協会（JFA）は12月28日、サウジアラビアで行われるAFC U-23アジアカップ（1月6日?1月24日）のU-23日本代表メンバー23人を発表した。

前回24年カタールに大会に続く連覇を狙う大岩剛監督は「アジア杯に向けて先日まで茨城で調整していましたので、いいコンディションで大会に迎えると思います。サウジアラビアで一戦一戦、目の前の試合にフォーカスして、勝ち上がっていきたいと考えています」と意気込んだ。

2028年ロサンゼルス五輪を目指し、2005年生まれ以降のメンバーで構成された大岩ジャパン。今大会はグループステージBに入り、現地時間1月7日にシリア、同10日にUAE、同13日にカタールと対戦する。大会直前にはサウジアラビアに近い、カタールで事前合宿を実施。1月1日には相手は非公表ながら強化試合を行うことが決定した。

「大会に向けて色んなレギュレーションがあるんですね。大会の何日前までにトレーニングマッチを終えないといけない。そして会場を確保する、対戦相手を確保する。その順序を経ていく中で、会場が近いカタールで、強い相手と対戦ができるということ。総合的に判断した中で、我々としては大会前にレベルの高い相手とやりたいという希望がありました」と意図を語った。

指揮官が率いた前回2024年のカタール大会は、パリ五輪の予選を兼ねて行われた。決勝でウズベキスタンを1-0で下し、2度目の優勝を達成した。今回はロス五輪を目指す世代となるが、パリ世代との違いについて言及した。

「パリ世代の選手たちはコロナ禍でU-20W杯がなかったんですね。直近の（今年9月から10月にかけて）チリで行われたU-20W杯に参加している選手たちとの違いは、現時点でも、ものすごくあると思っています。今のロス世代の選手たちは若くして海外に出る、若くしてJリーグに活躍しているので、いま現在でも比較的高い位置にいると感じています。それはパリ世代にはなかった所なので、その違いは認識しているつもりです。今後、海外に出ていくことが予想されるので、そのためラージ（グループ）100以上の選手たちをしっかりと作っていくことが今後に向けて非常に重要になっていくと思います」と底上げを図っていくことを誓った。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）