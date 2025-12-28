様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

「ケイウノ」から、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』85周年を記念したプレミアムジュエリーが登場します。

ケイウノ ディズニー『Starlight Symphony -FANTASIA-』

先行販売日：2026年1月4日(日)

販売店舗：「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿」にて先行販売

ケイウノ店舗では春ごろ販売開始予定（各3点ずつの数量限定販売）

宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランド「ケイウノ」。

2010年よりディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけており、これまでに6万種類以上の婚約指輪、結婚指輪、ファッションジュエリー、時計などを生み出してきました。

ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の85周年という作品の節目に合わせ、オーダーメイドで長年培ってきた表現力と技術力を活かした、特別感溢れるジュエリーが登場。

コンセプトは、「星明かりが奏でる、夢と魔法のシンフォニーをあなたに」。

「ミッキーマウス」が夢の中で一人前の魔法使いになる象徴的なシーンをモチーフにした、プレミアムジュエリーが楽しめるコレクションです。

『Starlight Symphony -FANTASIA-』ブローチ

税込：1,650,000円

素材：プラチナ950、K18イエローゴールド、K14ホワイトゴールド、ダイヤモンド総計0.57ct、サファイア、トパーズ

魔法をかける「ミッキーマウス」の姿がデザインされたブローチ。

上質なプラチナとK18イエローゴールドのふたつの地金を組み合わせ、きらめく星々を繊細に表現。

オーダーメイドで長年培った技術力で、魔法をかける「ミッキーマウス」の表情まで細やかに再現。

魔法をかける指先には、ちりばめられたダイヤモンドが降り注ぐ星のように華やかに輝きます。

さらにブルーの宝石をグラデーションとなるようにセットすることで、作品を象徴する夜空の情景を存分に感じられるデザインに。

アニバーサリーイヤーの祝福が込められ、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の音楽が今にも聴こえてきそうな、躍動感あふれる「ミッキーマウス」の姿が魅力のアイテムです。

『Starlight Symphony -FANTASIA-』リング

価格：1,650,000円

素材：プラチナ950、ダイヤモンド総計0.567ct、サファイア、トパーズ

展示サイズ：12号（サイズ直し対応範囲：±２号まで）

夜空を指さすポーズの「ミッキーマウス」が主役のリング。

指先から広がる魔法のきらめきを、イエローサファイアやメレダイヤモンドで繊細に表現しています。

さらに、アーム部分までダイヤモンドを敷きつめるように贅沢にセッティング。

夜空をイメージしたブルーの宝石も共にきらめき、作品の世界観を余すことなく表現しています。

永く愛され続ける映画の特別な「ミッキーマウス」の姿を、ラグジュアリーに身に着けられるリングです。

映画公開85周年を記念した、作品の世界観を存分に感じられる「ミッキーマウス」が主役のブローチとリング。

2026年1月4日(日)より、「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿」にて先行販売される『Starlight Symphony -FANTASIA-』の紹介でした☆

