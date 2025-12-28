¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¾®ÊªÆþ¤ì¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßLL¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÉVer.2

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£

º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

 

¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º

 

 

ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡

ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É

 

2025Ç¯12·î¤â¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª

³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯·¿¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤³¤í¤Õ¤ï¡¡³Ú´ï¤À¤¤¤¹¤­¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß

 

 

ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡

¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó11¡ß9¡ß15cm

¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¡¢¥³¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ë

ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É

 

¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£

ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç±éÁÕ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡ù

 

¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¾®ÊªÆþ¤ì¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßLL¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÉVer.2

 

 

ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡

¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó20¡ß23¡ß34cm

¼ïÎà¡§Á´1¼ï¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ë

ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É

 

¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¡Ö¥É¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¡×·¿¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤­¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£

¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥É¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¥Ñ¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¡ª

 

¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¥ß¥Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥Á Ver.2

 

 

ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡

¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó7¡ß3¡ß9cm

¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤À¤À¤ó¤À¤ó¡Ë

ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É

 

¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤ÎÂç¤­¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯·¿¤Î¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥ÁÂè2ÃÆ¡£

¥é¥à¥Í¤ä¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡ª

 

¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£

2025Ç¯12·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

