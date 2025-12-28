◇第104回全国高校サッカー選手権開会式（2025年12月28日 国立競技場）

第104回全国高校サッカー選手権は28日、東京・国立競技場で開会式が行われ、選手宣誓は専大北上（岩手）のMF吉池晃大（あきひろ）主将（3年）が堂々と務めた。

冒頭で「宣誓、私たち選手一同は日々の努力の成果を発揮し、フェアプレーの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督、コーチ、家族や仲間への感謝の気持ちを胸にそれぞれの目標のために諦めずに戦い続けます」と力強く宣言した。

続けて、専大北上と同じ岩手の花巻東から世界へ羽ばたいた大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手に触れながら語った。

「今年、岩手県出身の大谷選手がMVPに輝き、日本国内の野球界だけでなく、スポーツ界全体に大きな影響をもたらしてくれたました。大谷選手のように世界で活躍していく選手が今大会に出場する選手の中から多く出ることに期待を寄せています」

最後は「自分は各都道府県選出の選手の代表として、ここに立つまでの間にいくつもの分岐点を経て来ました。過去のどの一点での振る舞いや行動が違っていても、この場に立てていなかったことを思うと、人には誰にも人生を揺らす一点があるんだと強く確信します。この舞台に立てなかった選手たちの思いを引き受け、彼らの健闘を胸に戦うことで今大会はもちろん、今後の人生においてもこの思いを大切にし、様々なことに前向きに取り組みたいと思っています。選手権はこれまでの全てを懸けた集大成の舞台です。それぞれの高校がそれぞれの目標を目指し、支え合い、信じ合ってきた仲間との絆、積み重ねてきた努力をピッチで表現し、一点、一瞬に魂を込めて戦うことを誓います」と言葉に力を込めた。