¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥À¥é¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ï©¾å¤Ë¥¿¥¤¥ä»¶Íð¤µ¤»¤¿¿ÍÊª¤Ë·Ù»¡´±¤¬¡È¼ÁÌä¡É¤âÏÃ¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¡¡ÈÉÔË¡°ÜÌ±¡É¤ÈÈ½ÌÀ¤·¹´Â«¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£»ý¤Á¼ç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÍ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬¸ÇÄêÉÔÂ¤Ç¡¢Íî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢»ý¤Á¼ç¤ÎÃËÀ¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ»Ï©¤Ë»¶Íð¤·¤¿Ææ¤Î¹õ¤¤ÊªÂÎ
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Ç·Ù»¡´±¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î¾å¤òÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÊ£¿ô¤Î¹õ¤¤ÊªÂÎ¤À¡£
Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡´±¤ÏÏ©¸ª¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤ÎÃË¤¬¾®Áö¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤ò»¶Íð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼Â¤Ï¥á¥¥·¥³·ÐÍ³¤ÇÆþ¹ñ¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±
·Ù»¡´±¤ÏÃË¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö¥À¥é¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÜÅªÃÏ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤«¤µ¤º·Ù»¡´±¤Ï¡Ö¥À¥é¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£º¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç·Ù»¡´±¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»ö¼Â¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤òÅ¾¤¬¤·¤¿ÃË¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤à»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤ÉÔË¡°ÜÌ±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¥·¥³¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÃË¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
