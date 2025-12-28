RSK

JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸á¸å0»þ23Ê¬¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é553¹æ¡Ê¼¯»ùÅçÃæ±û¹Ô¤­¡Ë¡×¤Ï¡¢¿·ÁÒÉß±Ø～Ê¡»³±Ø´Ö¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÇÈó¾ï¥Ö¥¶ー¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÄä¼Ö¤·¡¢³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¦²¼¤ê¡Û¡Ö¤µ¤¯¤é553¹æ¡×Áö¹ÔÃæ¤ËÈó¾ï¥Ö¥¶ー¤ÇÄä¼Ö¡¡¹­Åç～ÇîÂ¿´Ö¤ÇÌó15Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¡Ê28Æü¸á¸å1»þÈ¾¸½ºß¡Ë



ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤¿¤¿¤áÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸á¸å0»þ39Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹­Åç±Ø～ÇîÂ¿±Ø´Ö¤ÎÇîÂ¿ÊýÌÌ¹Ô¤­¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¡¢Ìó15Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê28Æü¸á¸å1»þÈ¾¸½ºß¡Ë