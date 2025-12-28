「どんな状況でも名前を呼んでいただいて…」日本ハム復帰発表の有原航平がSNSでホークスに感謝　女房役5人の名前を挙げる

日本ハムへの復帰が発表され、自身のSNSでホークスへの感謝を記した有原航平(C)産経新聞社

ソフトバンクを自由契約となり、去就が注目されていた有原航平の日本ハム復帰が12月28日、正式発表された。有原は自身のSNSを更新。3年間在籍したソフトバンクへの思いを記した。

【写真】この豪華メンバー！近藤、上沢らソフトバンク勢の姿も…中田翔さんのお疲れ様会の実際の様子

有原は自身のXに、今季のリーグ優勝時の集合写真2枚を投稿。文面には「ホークスでの3年間、ホークスナインと切磋琢磨しながら考える野球ができたこと、小久保監督のもとでリーグ2連覇と日本一を達成できたことは一生の思い出です」と書き込んだ。

早大から2014年ドラフト1位で日本ハムに入団した有原は、20年オフにポスティングシステムを利用して、メジャー移籍。レンジャーズで2年過ごした後、23年に日本球界復帰。入団先がソフトバンクだった。

「なによりホークスファンの皆様には入団1年目の初登板から温かい拍手で迎えていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。どんな状況でも名前を呼んでいただいて、マウンドから皆様の応援を心強く感じていました」