ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」公式Ｘは２７日、来年の予告映像が一部公開。両思いとなった２人のほほえましい映像が紹介された。

２６日の年内最後の放送では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が、お互いを思う気持ちに気づき、宍道湖畔の夕方の散歩で、ついに手をつなぐ。逆光の２人。最初は首を振るトキだったが、ヘブンは力強く手を握り、トキもそれに答えるという美しい映像で終わり、余韻を楽しむためなのか、恒例の次週予告は流されなかった。

２７日の午前８時１５分にＸが更新。「年明けは１／５（月）から放送再開！トキとヘブンの新生活編が始まります」と告知され、映像も公開。冒頭は錦織（吉沢亮）と出かけるヘブンを、トキが追いかけてやってくる。するとヘブンが「ハナシ、アリマス、ダイジ、ハナシ」と言い出し…。

その後は２人が出会った瞬間や、ビアの栓を開け噴射したシーン、スキップの練習など、これまでの２人の思い出のシーンが流れ、後半はヘブンが突然「パーティー！パーティー、シマショ」と言ってトキを抱き上げ、部屋の中でグルグル回る。「ギャー」と悲鳴を上げるトキと、拍手をする錦織。ヘブンとトキは「ウレシイ」と満面の笑みを見せ…。

仲むつまじい２人の姿にネットも「両思いとなってからの二人が垣間見られて嬉しい」「年内最後の放送があまりに良すぎて、逆に新年からはどうなるの？と内心ソワソワしてましたが、安定の錦織さんで爆笑！」「あ〜！ヘブン先生が抱きついてる！」「こんなにはしゃいじゃうヘブン先生！」「予告チラ見せありがとうございます！ハヤクツヅキミタイ」などの声が上がっていた。