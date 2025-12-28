“オオカミが脱走”多摩動物公園、臨時閉園を発表「ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません」
多摩動物公園（東京・日野市）は28日、公式Xを更新し、園内でオオカミが脱走したことを明らかにした。来園者の安全確認を最優先とし、同園は入園を一時的に停止。その後、同日午後1時50分ごろ、Xを通じて、臨時閉園の措置を取ったことを発表した。
【写真】「建物内の安全な場所に」多摩動物公園が呼びかけ
同園は当初、公式Xで「園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております」と状況を報告。すでに園内にいた来園者に対しては、「正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまってください」と呼びかけ、スタッフの案内に従い、落ち着いて行動するよう注意を促していた。
その後の更新で、同園は「多摩動物公園は、本日（12月28日）臨時閉園いたします」と発表。あわせて、「入園券およびライオンバスチケットの払い戻しについては、追ってお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません」と、今後の対応について説明した。
