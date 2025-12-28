¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡ª°¦ÃÎ¡¦ºù²Ö³Ø±à¤È¤Î»àÆ®À©¤·ÂçµÕÅ¾V
¢£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦½÷»Ò·è¾¡¡¡Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡ 66¡¼61 ºù²Ö³Ø±à ¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò66¡¼61¤Ç²¼¤·¡¢Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
½à·è¾¡¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷²¦¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï77¡¼71È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ò80¡¼71¤ÇÇË¤ê¡¢2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
Ì¾Ìç¡¦ºù²Ö³Ø±à¤È½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤Ë¤è¤ë¹â¹»ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡£Âè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢24¡Ý20¤Èºù²Ö³Ø±à¤Î4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Âè2Q¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºù²Ö³Ø±à¤Î2Ç¯À¸¡¢ÃÝÆâ¤ß¤ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ä¾¡ÉôÍþ»Ò¤ÎÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤â·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ºù²Ö³Ø±à¤¬44¡Ý35¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Âè3£Ñ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÂçºå·°±Ñ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î»°ÎØÈþÎÉ¡¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤âÂçºå·°±Ñ¤¬3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢51¡Ý54¤È3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢ºÇ½ªÂè4Q¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Âè4Q³«»ÏÁá¡¹¡¢Âçºå·°±Ñ¤Î»°ÎØ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢54¡Ý54¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢»Ä¤ê5Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿½ê¤Ç59¡Ý59¤ÎÆ±ÅÀ¡£Â©µÍ¤Þ¤ë¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢Âçºå·°±Ñ¤¬Àè¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤61¡Ý59¤È¥ê¡¼¥É¡£¤µ¤é¤ËÂ®¹¶¤«¤é¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç63¡Ý59¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£»Ä¤ê20ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æºù²Ö³Ø±à¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì61¡Ý63¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê7ÉÃ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜ·è¤á¤¿Âçºå·°±Ñ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£