¡Ö½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤â¡¢·ë¶É¡È²þ°¡É¡©¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¡Ö°ì»þ¶â¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¿Åù¡×¡Ä¼ÂºÝ¡ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Î¤Ï¡© ²þ°¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤â³ÎÇ§
¤Ê¤¼½Ð»ºÈñÍÑ¤Î¡ÖÌµ½þ²½¡×¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢½Ð»º¤Ë¤«¤«¤ë²È·×ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â¤ÎÁý³Û¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï50Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Àµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤âÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤ÏÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ºÇ¤â¹â¤¤ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÈñÍÑ¤¬60Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤¤·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï39Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö°ì»þ¶â¤ÇÂ¤ê¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¸½¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ©ÅÙÅª¤ËÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¾ïÊ¬ÊÚ¤ÎÌµ½þ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¤Ï¡Ö²¿¤¬ÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
º£²ó¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
Àµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤È¤µ¤ì¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊäÅ¶¤È¤·¤Æ½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½þ²½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀµ¾ïÊ¬ÊÚÉôÊ¬¤ò¸øÅª¤Ë¥«¥Ðー¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤¹Êý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤äµÛ°úÊ¬ÊÚ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ï¸½¶âµëÉÕ¤â¸¡Æ¤Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¸å¤â¸¶Â§3³äÉéÃ´¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤Á·¤ä»º¸å¥¨¥¹¥Æ¡¢¸Ä¼¼ÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²ÃÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÆÃ¿§¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ½Ð»ºÀè¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°åÎÅ¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤á¤º¡¢À©ÅÙÀß·×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»º°ì»þ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö²þ°¡×¤Ë´¶¤¸¤ëÍýÍ³
¸½ºß¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â50Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ì»þ¶â¤Ï½Ð»ºÊýË¡¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°ìÎ§¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤¬Èæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æº¹³Û¤¬²È·×¤Ë»Ä¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ½þ²½¤Ç¤Ï¡¢Äê³Û¤Î°ì»þ¶â¤ò°ìÎ§¤Ë¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÀ©ÅÙ¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡Ö°ÊÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬ÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª½Ë¤¤Á·¤ä»º¸å¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ËÁê»¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½þ²½¤Ç¤Ï¤³¤Î°ì»þ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²È·×¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð»ºÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ°ì»þ¶â¤Îº¹³Û¤òÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢²È·×¤ÎÁÛÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö²þ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤½¤â¤½¤â¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¶âµëÉÕ¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¿Í¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Í¤¨Êý¤¬Êä½õ¶â·¿¤«¤éÊÝ¾ã·¿¤Ø¶á¤Å¤¯¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
½Ð»ºÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀµ¾ïÊ¬ÊÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤3³äÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²þ°¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÌÜÅª¤Ï½Ð»º»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê½Ð¤·¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¡Ö¤É¤³¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ê¾ðÊóÀ°Íý¤³¤½¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»º¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¥»ºÉØÅù¤Î»Ù±çºöÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ µÄÏÀ¤ÎÀ°Íý
¼¹É®¼Ô : ÃÝ²¼¤Ò¤È¤ß
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷1¼ï