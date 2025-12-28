「ザ・ロイヤルファミリー」公式、有馬記念当日に粋な投稿「感動が蘇る」「今年もどんなドラマが生まれるか期待」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/28】TBS公式YouTubeチャンネルが12月20日、更新された。12月14日に最終話を迎えた、同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の特別映像が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】感動映像「ザ･ロイヤルファミリー」有馬記念当日の投稿
同作は、競馬の世界を舞台に有馬記念での勝利を目指す馬主やその仲間の物語。作中には有馬記念の様子も描かれ、競馬ファンのみならず多くのドラマファン、視聴者を熱中させた。
ドラマの影響もあり、これまで以上に注目が集まっている今回の有馬記念。同作の最終回で描かれた2025年有馬記念は、1着・1番ビッグホープ、2着・14番ロイヤルファミリー、3着・2番ソーパーフェクトだったことから、“ロイヤルファミリー馬券”として「1→14→2」の3連単馬券も話題を集めているという。
さらに同作の公式Xでは、「今日は有馬記念…皆さん…さぁ、勝負だ！！最高の有馬記念を！！」と記し、本作の映像をダイジェストで公開。視聴者や競馬ファンから「最高のドラマでした」「終わった後も余韻がすごい」「胸が熱くなる」「今年もどんなドラマが生まれるか期待」「粋な投稿」「感動が蘇る」と反響が寄せられている。
日本中央競馬会（JRA）が中山競馬場で実施する中央競馬の重賞競走（GI）。中央競馬の1年を締めくくるレースとして知られており、数々の名馬が勝負を繰り広げてきた。 1996年からは、毎年ファン投票上位10頭、ならびに競走成績を考慮して出走馬の選出が行われている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
