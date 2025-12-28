クリス・ハート、北海道移住を報告 子ども＆愛犬の写真も公開「北海道ライフ、はじめました」
【モデルプレス＝2025/12/28】歌手のクリス・ハートが12月27日、自身のInstagramを更新。北海道での移住生活を開始したことを報告した。
【写真】クリス・ハート、北海道で雪遊びをする娘の姿公開
この日、クリスは「北海道ライフ、はじめました」と切り出し、雪山の中立ち尽くす自身のソロショットを投稿。「北国への適応、なかなかに本格的です。引っ越しマニュアルには書いてなかったこと。ベビーカー、5月まで使えない」と絵文字を交えながらつづった。
続けて、子どもや愛犬の写真も添えながら「地元の皆さんを見ていてすぐに学びました。子供も、買い物も、移動は車じゃなかったらベイビーが『ソリ』なんですね僕にとっては、これが新しい『ママチャリ』代わりになりそうです」「ライスちゃんも、ここは天国だと思っているみたいです」と家族とともに移住したことを報告し、「僕が育った場所とは比べものにならないくらいの寒さ。でも、不思議と家の中の温もりは、今までで一番強く感じています」と移住生活の心境を明かした。
最後には「北海道の先輩方！初めての冬を乗り切るために『これだけは知っておけ！』というアドバイスがあれば、ぜひ教えてください」と呼びかけ、「ChrisHart クリスハート Hokkaido 北海道 北海道ライフ 移住 子育て 冬の暮らし 雪国生活 パパライフ」と添えられている。
クリスは1984年8月25日生まれ。アメリカ合衆国、カリフォルニア州パロアルト出身。2012年、外国人参加型のカラオケ番組「のどじまん THE！ワールド」（日本テレビ）で優勝し、ユニバーサル・ミュージックからソロ歌手としてメジャーデビューを果たす。
2017年に日本へ帰化。プライベートでは、2012年に結婚を発表。2016年2月に第1子となる男児、2017年10月には第2子長女、2019年9月には第3子次女が誕生した。2023年4月には離婚を発表。2025年8月に子どもの親権めぐる裁判の終了を報告し、引き続きクリスが親権・監護権を持ち、子どもを養育していくことを伝えていた。（modelpress編集部）
