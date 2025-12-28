¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÅúÊÛ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡ÕºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¡²¤ÊÆ¿ÍÁê¼ê¤ËÇò¥¿¥¯¤òÌµÆÏ¤±¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ë°áÂØ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¼Â¤Ï·øÄ´¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â
¡¡2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬3900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ñ¸÷¶È¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤Ñ¤éË¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤È¤¯¤ËºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÉÔÄ´¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÅºÍ¥»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅö¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÅÔÆâÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢À¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÅª¸òÎ®¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ëÈ¯¿®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÂÐÃæ¹ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁûÆ°¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¡¼¶É¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜºß½»¤â¤·¤¯¤ÏÂÚºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é¥Ø¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤Î»öÎã¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤Í¤¸¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¹âµéÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤µù¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÉÙ¹ë¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÍýÍ³¤ËÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤¬°ìµ¤¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢°ìÉô¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¨¡¨¡¡£µþÅÔÉÜÆâ¤ÎÅÚ»ºÅ¹Å¹¼ç¤ÏÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢Á´Á³µ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³Î¤«¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊý¤Ï¡ÊÁûÆ°°ÊÍè¡Ë¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Î³°¹ñ¤ÎÊý¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤â¤®¤ç¤¦¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¦Çä¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊµþÅÔ¤ÎÅÚ»ºÅ¹Å¹¼ç¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤ÏÅÚ»ºÉÊ¤äÅ¾ÇäÌÜÅª¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹°÷¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊý¤ÏÏÃ¤·Êý¤È¤«À¼ÎÌ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤Û¤É¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ß¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÉÇúÇã¤¤¡É¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¡¢¤³¤³¤Î½ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Å¹°÷¡Ë
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¤Ï³Î¤«¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤è¤¦¤À¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÁê¼ê¤ËÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ì¾òÎ¶¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤ò¥â¥í¤Ë¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë¾¦Çä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥¡¼¶É¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ëºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎµÒ¤òÃæ¹ñ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤ÆÆüËÜ¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¿©»ö¤ò¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅÚ»ºÊªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¶â¤¬Íî¤Á¤º¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÙ¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡É°ì¾òÎ¶¡É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡È°ì¾òÎ¶¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¤Ï¡¢°ìÉ¤¤ÎÎ¶¤Î¤è¤¦¤ËÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤ÎÍø±×¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÛ¤¤¾å¤²¤Æ´°·ë¤µ¤»¡¢°Ï¤¤¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£Ë¬Æü´Ñ¸÷¤Ç¤â¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥×¥ê¤ä·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢Î¹¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¾¯¤·Î¹¹Ô´·¤ì¤·¤¿»ö¾ðÄÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´Ñ¸÷¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤à¤È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÁÆ°¤ÇÉÏÁê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Îµ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°É¾¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¶áÇ¯¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¤ªÆÀ¤Ê³°¹ñÎ¹¹Ô¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¾ðÊó¼å¼Ô¡¢¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦ÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ð¼å´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯¿®¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤â¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢º£¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¡É°ì¾òÎ¶¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¹¹Ô²ñ¼Ò´´Éô¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¡Ê50Âå¡Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·ÐºÑ¤¬¥À¥á¡¢ÉÔÆ°»º¥À¥á¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦Ãæ¹ñ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÊÎ¹¹Ô²ñ¼Ò´´Éô¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¡Ë
¡¡¤³¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃÎ¿Í¤Ê¤É¤Î²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ë¿ôÀé¿Í¤ËµÚ¤ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ÎÂÚºßÀè¡¢´Ñ¸÷Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÆ±Ë¦¡×¤Ë»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ì¾òÎ¶¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë2021Ç¯¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÇËÃ¾¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËË¬Æü¤ÎÂ¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÂÐºö¡×¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¡Ö¤À¤«¤éº£¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤â¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤ª¶â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÊÎ¹¹Ô²ñ¼Ò´´Éô¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡¢ÉÔÆ°»ºÅ¹¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£Í×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬ÆüÃæ¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¿ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÃæ¹ñ°Ê³°¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë³°¹ñ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µÒ¤ÏË¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¤«¤éË¬Æü²¤ÊÆ¿Í¤Ø
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ¿ÍÁê¼ê¤ËÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¿Í¼ÒÄ¹¤Ë¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡ÖÆüËÜÎ¥¤ì¡×¤ÈµÕ¹Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÌ¥ÎÏ¡£¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÇã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¹ñ¤äÀ¯ÉÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃæÆü´Ø·¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÆüËÜ¤ÎÊª·ï¤òÇä¤ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÉÔÆ°»º¤òÍß¤·¤¤¤¬¡¢º£Çã¤¦¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢ÆüËÜ¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ð¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Îº£¤Î°ìÈÖ¤Î¤ªÆÀ°Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ò¤Î¡Ö°ì¾òÎ¶¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â°Ì¾¹â¤¤¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤é¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¤Î¸½¾ì¤À¡£Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢±©ÅÄ¤äÀ®ÅÄ¤Ê¤É¤Î¶õ¹Á¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°ãË¡¤ÊÇò¥¿¥¯¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤Ù¤ó¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¦È¯¤âÁê¼¡¤®¡¢³Î¤«¤ËÇò¥¿¥¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£Çò¥¿¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Ãæ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥¤¥ä¡¼²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±Ë¦¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇò¥¿¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤Î¥Ï¥¤¥ä¡¼¤¬¡¢¤Þ¤¿°ãË¡¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡Ë
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢Çò¥¿¥¯¤¬¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿À¤µª¤Î±¿Í¢¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ãË¡¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¡¢¥Ï¥¤¥ä¡¼¤¬µÒÂÔ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢Æ²¡¹¤ÈµÒ°ú¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çò¥¿¥¯¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿Ãæ¹ñ·Ï¥Ï¥¤¥ä¡¼±¿Å¾¼ê¤¿¤Á¤¬ÁÀ¤¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é²¤ÊÆ¿Í¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤È¸«Ä¥¤êÌò¤¬¿ô¿Í¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤òÃµ¤¹¥«¥â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê³°¹ñ¿ÍµÒ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤Æ¤â¸«¸þ¤¤â¤»¤º¡¢Âç²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿²¤ÊÆ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡Ë
¡¡Îä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ëÃû¤·¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ËÇ°×¤ä·ÐºÑ¡¢À¯¼£¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÍèÆü20Ç¯¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬À¼¤òÀø¤á¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬´í¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÆüËÜ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍ§Ã£¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¡É»ä¤ÏÂæÏÑ¤«¤éÍè¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤¬ÃÇ¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤¬°ìÈÖÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£