¡¡2025Ç¯12·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Î¶èÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡¡ÀïÁè¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÈÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡¢¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡£Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤ä½ªÀïÄ¾¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Ê¤É¡¢Ìó120ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¥ê¥É¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö99000±ß¡×¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇò¤¤»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Ä¥¤¡¼¥ÉÄ´¤Î¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´°ì²È¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç°õ¾Ý¤Î°ã¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼·Ï¤Î¼Ð¤á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÀ¤µ¤Î°ã¤¤¤È¥«¥é¡¼¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÂÀ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£°ìÊý¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÏÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢Áõ¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤À¤¬¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹õ¤Î°Ò°µ´¶¤òÏÂ¤é¤²¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤µ¤â¤¢¤ë°ìÃå¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼·Ï¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥ó¥¹¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÍÉ¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥í¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï°ìÎ³¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë±Ç¤¨¤ëÁõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ê¤É¤ÎÄ´Àá¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤Äù¤áÌò¤È¤·¤Æ¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¹õ¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î½Å¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ¨²¼¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤Ó¡¢È´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î21Æü¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¥°¥ì¡¼¤ä¹õ¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ±¤¸¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤ÎÁõ¤¤¤Ï¡¢"¿§¤òÂ·¤¨¤¿"¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿§¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¥È¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÅý°ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´ÂÎ¤¬¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹µ¤¨¤á¤Ê¿§Ä´¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Ä¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁõ¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£