¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛºäËÜÅßÈþ¤¬¹ÈÇò¤Ç£Íi£Ì£Ë¡ª¤È¥³¥é¥Ü¡Ö¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¡¢¹¬¤»¡ª¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£37ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤¹¤ëÃËÀ5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MiLK¡ª¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤Ï²¿¤È10²óÌÜ¤Î²Î¾§¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ8Ç¯ÌÜ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£31Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¹ÈÇò¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä±é½Ð¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼ã¤¤¿Í¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤âÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¤·¤¿MiLK¡ª¤µ¤ó¤¬²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¶¦±é¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÍÙ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Íê¤â¤·¤¤¡£º£¤ò»þ¤á¤¯Êý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²¿¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ç¹²¤Æ¤Æ¡Ö¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤òÄÌ¤ê¤³¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Î²Î¾§¤Ï10ÅÙÌÜ¤À¤¬²¿ÅÙ²Î¾§¤·¤Æ¤â´·¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£12Ç¯¤Î¹ÈÇò¡¢ÄÌ»»5²óÌÜ¤Î¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Ç²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²Î»ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£°áÁõ¤Ï´ÔÎñ¤Ë¤Ï1Ç¯Áá¤¤¤±¤ì¤É¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿¶¤êÂµ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·à¾ì¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤¿¤êÂ¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¹¬¤»¤À¤«¤é¡Ø¹¬¡Ù¤Î1Ê¸»ú¤Ç¤¹¡×¡£ÍèÇ¯¤Ï40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¾¯¤·ÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£