高橋真麻、“高校生になった”長女＆長男の姿を公開 AIで作成し「こんな美男美女になってくれたら…」
俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が26日、自身のブログを更新。AIが作成した“未来の子どもたち”の写真を公開した。
【写真】「こんな美男美女になってくれたら…」高橋真麻が公開した“高校生になった”長女＆長男の姿
「クリスマスツリーの準備から始まって様々なクリスマス会 24日のミサに向けてのお勉強 サンタさんにもらったプレゼントやじじばば達からのプレゼントの開封 家族での手作りクリスマス会 とにかくバタバタしたクリスマス期間を終えたら もうお正月の準備です」と慌ただしい年末を振り返った高橋。
投稿内では、「ChatGPTに子供の写真を見せて『高校生にして』とお願いしたらこうなったのですが」とAIが作成した画像をアップ。現在5歳の長女と3歳の長男が高校生に成長した姿をAIが予想したものだそうで、「え？現在の面影が全く無いし 両親（我々夫婦）の要素も無い（笑）」と見た感想を明かし、「誰なんだ これは…?? でも こんな美男美女になってくれたら嬉しくはあります（笑）」とユーモアたっぷりにつづった。
コメント欄には「可愛らしいですね〜」「美男美女」「未来のお子様、美男美女」「お子様達の未来、楽しみですね」などの声が寄せられている。
真麻は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男が誕生した。
