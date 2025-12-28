¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¾®Æ½±ÑÆó¡¢¡È¿ÀÍÍÅª¤Ê¿Í¡É¤Ë½÷ÀÂçÊª²Î¼ê¤Î¼ÂÌ¾¤ò¤¢¤²Ç®ÊÛ
¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö´´»öX¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡Á¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ëÂçÊª²Î¼ê¤Ø¤Î¡È°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£¾®Æ½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óZeebra¡Ê54¡Ë¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¡Ê51¡Ë¡¢ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¡¢ÇÐÍ¥ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Ý¯°æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÀÍÍÅª¤Ê¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Æ½¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡×¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¡Á¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°Õ³°¤½¤¦¤ÊÈ¿±þ¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤«²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶Ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤·¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤«¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÇ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»þ¤Ï¡¢·ë¹½¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Ø¥¤¥ä¡Á¡ª¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¡£¥í¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£