¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÆÃÈÖ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡¡2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ç¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·1·î¤Ë»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡ÊÅö»þ50¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Þ³È»¶¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÀëÅÁÂç¿Ã¥²¥Ã¥Ù¥ë¥¹¤¬¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤¬À¤³¦¤Î»ÙÇÛ¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±¢ËÅÏÀ¤ò¥Ò¥È¥é¡¼ÁíÅý¤Î±éÀâ¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤òÆÈÀêÅª¤ËÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤¿»ö°Æ¤â¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢±ÑBBC¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÎÊüÁ÷¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÀï¶·¤Ê¤É¤Î¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨Â³¤±¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Î¥Ç¥Þ¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
»Ê²ñ¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Ò¥È¥é¡¼¤Î»þ¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¾ðÊó¤ò¸Â¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤·¤«È¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¾ðÊó²áÂ¿¤Ç¡¢¤¢¤Õ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤ì¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥Þ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤è¤¯¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ØÃ¯¡¹¤ÈÃ¯¡¹Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¥Ç¥Þ¤Ê¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¿Í¤¬¡ØËÜÅö¤À¡Ù¤È¿®¤¸¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬°Õ³°¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¡ÖÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢ÆÀ¤¿¾ðÊó¤òËÜÅö¤Ê¤Î¤«¥¦¥½¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á´Éô¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¾å¥¢¥Ê¤â¡Ö1²ó¹¤¬¤ë¤È¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£