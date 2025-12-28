ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤ÎÃË»Ò½à·è¾¡¤Ï·ãÀïÉ¬»ê¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡½Ä»¼è¾ëËÌ¡õÊ¡²¬Âè°ì¡½Åì»³¡¡ºÇ¶á¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡Ä¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Ï½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤ÎÊ¡²¬¸©Àª¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ëºòÇ¯2°Ì¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤ÈÅì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È4¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡½Ä»¼è¾ëËÌ¡£ºòÇ¯¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤Ï77¡½57¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬À©¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤âÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬55¡½47¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï1²óÀï¤À¤Ã¤¿½éÀï¤ÏÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò84¡½41¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤Ï±©¹õ¡Ê»³·Á¡Ë¤Ë99¡½62¡£²óÀï¤Ï³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡¡Ë¤È±äÄ¹¤Ë¤¤¤¿¤ë·ãÀï¤ÎËö¤Ë77¡½75¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò81¡½67¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¾ëËÌ¤ÏÀÜÀï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2²óÀï¤ÇÅì³¤Âç³ØÉÕÂ°ÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë80¡½75¡¢3²óÀï¤Ï¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë77¡½76¡¢½à¡¹·è¾¡¤âËÌÎ¦³Ø±¡¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Ë65¡½61¤È¡¢Á´»î¹ç¤¬5ÅÀº¹°ÊÆâ¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¡½Åì»³¡£2016Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ëÎ¾¹»¡£¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÅì»³¤¬91¡½66¤ÇÇË¤ê¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬Âè°ì¤Ï5°Ì¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤Ï1²óÀï¤Ç»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë88¡½65¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ë104¡½73¤Ç²÷¾¡¡£3²óÀï¤ÏÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡¡Ë¤ò82¡½59¤Ç²¼¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¢¡Ë¤Ë76¡½72¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì»³¤Ï1²óÀï¤ÇÃæÉôÂçÂè°ì¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò86¡½68¡¢2²óÀï¤Ïàû±º¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ò70¡½58¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£3²óÀï¤Ï¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¡Ë¤ò70¡½60¤Ç²¼¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ2°Ì¤ÎÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¡Ë¤Ë77¡½74¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£