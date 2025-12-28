¡ÚÍÇÏµÇ°¡ÛÇÏ¥È¥¯³°±¹¾ðÊó¡ÄÍÇÏµÇ°¤Ï¥ì¡¼¥¹´Ö³Ö½Å»ë¡¡½©£Ç£±¤òµÍ¤á¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤ÇÏ¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢½©¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÍ¾ÎÏ¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë°ìÀï¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë½©¤Î£Ç£±¤òÊ£¿ô»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤è¤ê¤â¡¢´Ö³Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ëÇÏ¤ÎÊý¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤òÍø¤«¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¸»ºÇØ·Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¡££²£°£±£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸»ºÇÏ¤¬£·Ï¢¾¡Ãæ¡£Ç¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£½©¤ò¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¢ªÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿£³ºÐÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤«¤éÍÇÏµÇ°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿£³ºÐ¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à·Ï¤Î°éÀ®ÇÏ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¼«Ëý¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢£³ºÐÇÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÔÎÌÍø¤âÌ£Êý¤¹¤ë¡£
¡¡Í¾ÎÏ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¢À¸»ºÇØ·Ê¡½¡½¡£ÍÇÏµÇ°¤Ç¹¥Áö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£