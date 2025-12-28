¥¥ó¥×¥ê¡¢¹ÈÇò¥ê¥Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¡±ÊÀ¥Î÷¡Öµ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡§°ìÌä°ìÅú
King ¡õ Prince
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ28Æü¡þNHK¡ä6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¡¢¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHK¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿King ¡õ Prince¡½¡½3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ÊÀ¥Î÷
3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¹ÈÇò¤ÎÏÃÂê¤ò¸«¤Æ¡Öº£Ç¯¤â¹ÈÇò¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥ê¥Ï¤Î1È¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖKing ¡õ Prince¤«¤é¥ê¥Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬¸«¤ëÇ¯ËöÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¦1²ó½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢µ¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶³¤¿Í
3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©±ÊÀ¥Î÷
¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥È¤Î³¨¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤éËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆKing ¡õ Prince¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶³¤¿Í
¼Â¤Ïº£²ó¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï³¤³°¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤âºÇ¹â¤ª¤â¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æº£À¤¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±ÊÀ¥Î÷
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤È°ì½ï¤ËÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¹ÈÇò¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¶¶¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¡Ö»äÉþ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¹â¶¶³¤¿Í
ËÍ¤¿¤Á¤Ï1È¯ÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÌÀ¸åÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»äÉþ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£ËÍ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥È¥í¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡½¡½°áÁõ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£±ÊÀ¥Î÷
ËÍ¤â²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÃå¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¡Ö½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤Î»äÉþ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÏÂé¸ïÌ£¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡½¡½¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡£±ÊÀ¥Î÷
¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤«¤±¤Ã¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖÃæ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©±ÊÀ¥Î÷
ËÍ¤Ï¡Ö¸÷¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥í¡ÊËî¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£2025Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¸÷¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶³¤¿Í
ËÍ¤Ï¡Ö²¦¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¤ÏÀ©ºî³èÆ°¤âË¤«¤Ë¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËþÂ¤¬¸À¤Ã¤¿Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¡Ö²¦¡×¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£