¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½Ó¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇºÊÌò¤ÎÂçÅçÍÖ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±¤¸¡È²ñ¼Ò¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£22Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤ÇÃæÂ¼¤Ï°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¡ÖHeaven¡Çs messenger¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦°ëÉôË½Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÅç¤Ï¡¢·ÐÍýÃ´Åö¤ÇË½Õ¤ÎºÊ¡¦Èþº´¹¾Ìò¡£±öÌî±Íµ×¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢Ä¹°æÃ»¡¢¾®ß·Îµ¿´¤¬¼Ò°÷Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖHeaven¡Çs messenger¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç½¸¹ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ù¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ©Éþ¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
