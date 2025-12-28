Ado¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤Ë¤â´¶¼Õ¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×¡¡2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
²Î¼êAdo¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤°Õ¸«¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ado¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö»þÀÞ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤Î¸·¤·¤µ¤Ë»ä¤¬¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤¬ÀµÄ¾Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌÑ¸À¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Èµ¤»ý¤Á¤ò»ä¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Ï¡Ø²Î¤¤¼ê¡Ù¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¥«¥í¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ç¤·¤ã¤Ð¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È²Î¤¤¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¥Ü¥«¥í¤¬¡¢²Î¤¤¼ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£