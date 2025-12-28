U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÎ×¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬·èÄê¡ÄÄ¾Á°¹ç½É27¿Í¢ª23¿Í¤ÎÁª¹Í¡¢ÌÀÂçDF¾®Àô²Â¸¾¤ÎÈ´Å§¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£28Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ÇÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤ÈÁª¹Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¤ÎU-23À¤Âå¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤À¤¬¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊU-21ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢24Æü¤«¤é¤Ï¿å¸Í»ÔÆâ¤ÇIBARAKI Next Generation Cup2025¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï27¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î23¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á³èÆ°Ä¾Á°¤Ë²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¡¢±öÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿DFÂçÀîÍ¤¸è(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢³èÆ°Ãæ¤Ë²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)¡¢DF¹â¶¶¿Î¸Õ(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)¡¢MFÄöÌÀÆüËã(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼)¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿FWã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüÄø¤¬Èï¤Ã¤ÆÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿MFÌðÅÄÎ¶Ç·²ð(ÃÞÇÈÂç)¤¬³°¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾Á°¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï190cmDF¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç2Ç¯)¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÂåÉ½³èÆ°¤Ï¡¢11·î¤ËÂç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â»þÂå¤ÏCB¤È¤·¤Æ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÌÀÂç¿Ê³Ø¸å¤«¤éº£½©¤Ï±¦SB¤ËÅ¾¸þ¡£Ä¾Á°¤â¥¤¥ó¥«¥ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È´Å§¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Á°¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇCB»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡¢±¦SBÇßÌÚÎç(º£¼£)¡¢±¦SB¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¾®Àô¾·½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¾¯¤·¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¡¢¤½¤³¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Õ¸þ¤ÈÉ¾²Á¤¬¾·½¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ª¥ÕÌÀ¤±¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤³°ÁÈ¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¹½À®¡£»Ø´ø´±¤ÏÄ¾Á°¹ç½É¤«¤éÁ´°÷¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°½éÆü¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç2ÉôÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î¥¿¥¤¥È¤µ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó°ñ¾ë¤ÇÌó°ì½µ´ÖÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢(¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï)¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥Ã¤Èº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ª²ø²æ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ23¿Í¤òÁª¤ó¤À¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)¡£U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï1·î7Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ÏÃæ2Æü¡£·è¾¡¤Þ¤ÇºÇÂç6»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Áª¼ê
¢¦GK
1 ¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
12 ßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¢¦DF
16 ¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)
5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
2 ÇßÌÚÎç(º£¼£)
21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
4 ±ÊÌî½¤ÅÔ(Ä»¼è)
3 ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)
22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)
15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)
¢¦MF
8 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
6 ¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(CÂçºå)
10 º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
17 ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)
14 Àî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)
¢¦FW
20 ¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)
18 µ×ÊÆÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)
9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
11 ²£»³Ì´¼ù(CÂçºå)
19 Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)
13 ÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡³Æ¹ñ¤ÎU-23À¤Âå¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤À¤¬¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊU-21ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î23¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á³èÆ°Ä¾Á°¤Ë²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¡¢±öÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿DFÂçÀîÍ¤¸è(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢³èÆ°Ãæ¤Ë²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)¡¢DF¹â¶¶¿Î¸Õ(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)¡¢MFÄöÌÀÆüËã(¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼)¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿FWã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüÄø¤¬Èï¤Ã¤ÆÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿MFÌðÅÄÎ¶Ç·²ð(ÃÞÇÈÂç)¤¬³°¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾Á°¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï190cmDF¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç2Ç¯)¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÂåÉ½³èÆ°¤Ï¡¢11·î¤ËÂç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â»þÂå¤ÏCB¤È¤·¤Æ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÌÀÂç¿Ê³Ø¸å¤«¤éº£½©¤Ï±¦SB¤ËÅ¾¸þ¡£Ä¾Á°¤â¥¤¥ó¥«¥ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿DF¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç2Ç¯)
¡¡È´Å§¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Á°¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇCB»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡¢±¦SBÇßÌÚÎç(º£¼£)¡¢±¦SB¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¾®Àô¾·½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¾¯¤·¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¡¢¤½¤³¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Õ¸þ¤ÈÉ¾²Á¤¬¾·½¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ª¥ÕÌÀ¤±¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤³°ÁÈ¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¹½À®¡£»Ø´ø´±¤ÏÄ¾Á°¹ç½É¤«¤éÁ´°÷¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°½éÆü¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç2ÉôÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î¥¿¥¤¥È¤µ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó°ñ¾ë¤ÇÌó°ì½µ´ÖÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢(¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï)¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥Ã¤Èº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ª²ø²æ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ23¿Í¤òÁª¤ó¤À¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)¡£U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï1·î7Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ÏÃæ2Æü¡£·è¾¡¤Þ¤ÇºÇÂç6»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Áª¼ê
¢¦GK
1 ¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
12 ßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
¢¦DF
16 ¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)
5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
2 ÇßÌÚÎç(º£¼£)
21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
4 ±ÊÌî½¤ÅÔ(Ä»¼è)
3 ÅÚ²°Ý¥Âç(ÀîºêF)
22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)
15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)
¢¦MF
8 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
6 ¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(CÂçºå)
10 º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
17 ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)
14 Àî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)
¢¦FW
20 ¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)
18 µ×ÊÆÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)
9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
11 ²£»³Ì´¼ù(CÂçºå)
19 Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)
13 ÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)