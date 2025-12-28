ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÂç·¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤¬Æ±¤¸¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©
¢£ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÂç·¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿⁉
Ä¶¹âÂ®¤Ç¶õ¤òÈô¤ÖÂç·¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÇ³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï¡ÖÅôÌý¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤äÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë»È¤¦¡¢ÀÖ¤¤¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÅôÌý¤¬¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤òÈô¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤Ï¡¢¸¶Ìý¤«¤é200¡Á300¡î¤ÇÊ¬Î±¤µ¤»¤¿¥±¥í¥·¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤¬¼çÀ®Ê¬¡£¤³¤ì¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õµ¤¤ò¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ç°µ½Ì¤·¡¢Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤ÆÇ³ÎÁ¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¡£¥±¥í¥·¥ó·Ï¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÇ³ÎÁ¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ú²ÐÀ¤¬Äã¤¤¤¬¡¢¶õµ¤¤Èº®¤¶¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï²Ð¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÇ³¾Æ¸úÎ¨¤¬¤è¤¤¡£¤·¤«¤âÄÌ¾ï¤Îµ¤²¹¤Ç¤ÏÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤Î´í¸±À¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÑ´¨À¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¶õ¤ÎÄã¤¤µ¤²¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Åà¤ê¤Ä¤«¤º¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤ê²Á³Ê¤â°Â¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥±¥í¥·¥ó·Ï¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ÏÅôÌý¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀºÀ½¤µ¤ì¤ÆÅôÌý¤è¤êÈæ½Å¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾å¶õ¤ÎÄã²¹¤Ë¤è¤ëÅà·ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦ÆÃÊÌ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¸¶Ìý¤«¤é¾øÎ±¤µ¤ì¤¿Ìý¤ÎÃæ¤ÇÅôÌý¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·³ÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¤Ï¥±¥í¥·¥ó·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥É¥«¥Ã¥È·Ï¤È¤¤¤¦ÅôÌý¤È¥Ê¥Õ¥µ¤òº®¹ç¤·¤¿Ç³ÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÈæ½Å¤¬·Ú¤¯¡¢¥±¥í¥·¥ó·Ï¤è¤ê¤âÈ¯²Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
