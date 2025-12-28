Snow Man¡¦Number_i¡¦Mrs. GREEN APPLE¡¦BE:FIRST¤é¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È°ìµó¸ø³«¡ª¥¿¥â¥êÁü¤È¼ê¤ò·Ò¤°¥é¥¦ー¥ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ
12·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤¬4²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¡£¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÁ´4Åê¹Æ¡Ë
¢£Snow Man¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¥¹ー¥Ä¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë
Snow Man¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç½¸¹ç¡£¥ì¥Ã¥É¤ä¥Ö¥ëー¡¢¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢9¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÌÜ¹õÏ¡¤Ë¡ÈÊá³Í¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ¤ä¡¢¡Ö¥¿¥â¥êÁü¡×¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¦ー¥ë¤Î»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£BE:FIRST¤Ï¥â¥Î¥Èー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅý°ì
BE:FIRST¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¹õ¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅý°ì¡£¥ì¥ª¤¬¡Ö¥¿¥â¥êÁü¡×¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤Î¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ËÄæ¤ê¹þ¤ßÈý¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡È¥¿¥â¥êÉ÷¡É¥·¥ç¥Ã¥È
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£3¿Í¤È¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Number_i¤Ï¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ç3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹
Number_i¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤Ï¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÏÇòT¥·¥ã¥Ä¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ï¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¸¥ãー¥¸¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢M!LK¡¢Vaundy¡¢Perfume¡¢¤æ¤º¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£