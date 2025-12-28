¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¡È¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¡É¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Ûー¥ë¤ÇÈäÏª
1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢45Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤òÄù¤á³ç¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Ûー¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
¢£¾¾ÅÄÀ»»Ò ¥³¥á¥ó¥È
ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
12/31¡Ê¿å¡Ë19:20～23:45
»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥åー¥¹¤¢¤ê
¢¨NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¡£
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¢¨¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¤ÇÆ±»þ¡¦Ä°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
