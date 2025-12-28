¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U23¡Û¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½23¿Í¤òÈ¯É½¡¡AÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤é¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô½êÂ°¤ÎÆ»ÏÆË¤¬Í£°ì¤Î³¤³°ÁÈ
JFA(ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ)¤Ï28Æü¡¢U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Âç²ñ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½23Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU23ÂåÉ½¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¤ËÂè1Àá¥·¥ê¥¢Àï¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸åUAE¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï1·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÁÈ¤Ç¤Ï¡¢AÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê(FCÅìµþ)¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âç´ØÍ§æÆÁª¼ê(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)¡¢»Ô¸¶Íù²»Áª¼ê(RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)¤é¤¬Áª½Ð¡£³¤³°ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ»ÏÆËÁª¼ê(SK¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚGK¡Û
12 ßÀ粼 ÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)
1¾®ÎÓ ¾Å·(FCÅìµþ)
23 ¹ÓÌÚ Î°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)
¡ÚDF¡Û
16 ¾®Àô ²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)
5»Ô¸¶ Íù²»(RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)
2ÇßÌÚ Îç(FCº£¼£)
21 ´ØÉÙ ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
4±ÊÌî ½¤ÅÔ(¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è)
3ÅÚ²° Ý¥Âç(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
22 ²¬Éô ¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)
15 ¿¹ ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹)
¡ÚMF¡Û
8Âç´Ø Í§æÆ(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì)
6¾®ÁÒ ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
7ÀÐÅÏ ¥Í¥ë¥½¥ó(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
10 º´Æ£ Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
17 ÅèËÜ ÍªÂç(À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹)
14 Àî¹ç ÆÁÌÒ(¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)
¡ÚFW¡Û
20 ¸ÅÃ« É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)
18 µ×ÊÆ ÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)
9¥ó¥ï¥Ç¥£¥± ¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
11 ²£»³ Ì´¼ù(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå)
19 Æ»ÏÆ Ë(SK¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)
13 ÀÐ¶¶ À¥Æä(¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì)