¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï26Æü¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯5·î¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÉ×¤È»ä¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬·»¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥ï¥¤¥ë¥ºÂçÅýÎÎ¼óÀÊÊäº´´±¤Î»Ù±ç¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ä¶¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤ÈÉ×¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ê¥Ã¥Á¥ª»á¤Ï¡¢24Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¡¢À¯¸¢¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¿¦Ì³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£