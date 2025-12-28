£´£í¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿´ßÊÉ¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¸÷·Ê¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ä²òÌÀ¿Ê¤àÃÏÈ×Î´µ¯¤ÎÆæ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤Ø¡Ö¤«¤ßºÕ¤¤¤¿ÀâÌÀÉ¬Í×¡×
¡¡Á¥ÍÈ¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢³³Ì¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÉÕÃå¤·¤¿¹â¤µ£´¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÉ¤Ï¸µ¡¹¡¢³¤Ãæ¤Î´ßÊÉ¤À¤Ã¤¿¡££²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ëµ¯¤¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·¡¦£¶¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤¬Î´µ¯¤·¤ÆÃÏ¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡µù¹Á¤ÏÃÏ¿ÌÄ¾¸å¡¢Î´µ¯¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¹Á¤ò¸«¤Æ¡¢¿å»º¶È¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÃÏ¸µµù»Õ¤Î¹âÅçÄ¹·û¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Î¦ÃÏ²½¤·¤¿³¤Äì¤Ï¸½ºß¡¢À°ÃÏ¤µ¤ì¤Æ²¾Àß¤ÎÁ¥ÍÈ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£½Õ¤Ë¤ÏÄêÃÖÌÖµù¤ÎºÆ³«¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹ÁÆâ¤Î¿å¿¼¤ÏÀõ¤¯¤Ê¤ê¡¢Á¥¤ÎÄäÇñ¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£ÃÏ¿ÌÁ°¤ÎÅß¤Ï¥¤¥«µùÁ¥¤Ç¹Á¤¬¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹âÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¸÷·Ê¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£¤½¤Î²Ê³ØÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Î´µ¯¤ÎÆæ¤À¡£ÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÈ¾ÅçËÌÂ¦¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ´µ¯¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼¯°ëµù¹Á¤«¤éÌó£²£°¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÎØÅç¹Á¤ÎÎ´µ¯¤ÏÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡ÅìµþÂç¤Î°ÂÆ£Î¼Êå½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢Î´µ¯ÎÌ¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿³¤Äì³èÃÇÁØ¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê·Á¾õ¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÇºÆ¸½¡£ÃÏ¿Ì¤ÇÃÇÁØ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤äÃÏ³ÌÊÑÆ°¤òÍ½Â¬¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ´µ¯ÎÌ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¼¯°ëµù¹Á²¤Î³¤Äì³èÃÇÁØ¤Ç¤Ï·×»»¾å¡¢ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÎÎÏ¤Î¸þ¤¤ÈÃÇÁØ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¯°ëµù¹Á¼þÊÕ¤¬¡¢¤»¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÎ´µ¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÆ£½Ú¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÊýË¡¤ÇÎ´µ¯ÎÌ¤ò»öÁ°Í½Â¬¤Ç¤¤ì¤ÐËÉºÒÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤¬Âçµ¬ÌÏ²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Î²òÌÀ¤â¿Ê¤à¡£ÅìËÌÂç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì·×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍÉ¤ì¤Î¹¤¬¤êÊý¤ò²òÀÏ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¹¤¬¤ë£±£µ£°£°ËüÇ¯Á°¤ËÎä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤Ò¤º¤ß¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢°ìµ¤¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿ä·×¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¹½Â¤¤ÈÂçÃÏ¿Ì¤Î´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÏ¿Ì¤Î²Ê³ØÅª¤Ê²òÌÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò½»Ì±¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Á°¤ÎÌó£³Ç¯´Ö¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ£¶¶¯¤ò´Þ¤à·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬º£Ç¯£³·î¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿½»Ì±Ìó£²£°£°£°¿ÍÊ¬¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢£·£±¡ó¤¬¡ÖÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ä¾¶á¤ËÃÏ¿Ì¤¬Â³È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¸í²ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤â¡¢¹ñÌ±¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Î¤¢¤êÊý¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹¡£Ê¿ÅÄÄ¾¡Ê¤Ê¤ª¤·¡Ë°Ñ°÷Ä¹¡ÊÅìµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¬Ã¯¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¤«¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬²æ¡¹¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤ÎÌÏº÷¤ÏÂ³¤¯¡£
