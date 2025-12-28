¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÈWAKIWAKI¥À¥ó¥¹¡ÉÏÃÂê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É!?¡¡£´²ó°Ê¾åÈäÏª
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖFun!Fun!Fun!¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¾ì¤Ë¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¸å»£±ÆOK¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÇòÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Î½Ð±é¡£Æ´¤ì¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î½é½Ð¾ì¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥ó¥É¥¥¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÉ¨¥¹¥é¤â¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤ÏºòÇ¯ÈäÏª¤·¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤â1000²ó°Ê¾å¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢4²ó°Ê¾å¤Î¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ï¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²²¤»¤º¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇWAKIWAKI¥À¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤Ï¤±¤ó¶Ì¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö»°»³¤µ¤ó¤«¤éÉ¨¤ò»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢É¨¤Ï»È¤¨¤ëÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú1Ê¸»ú¤ò¡ÖÄ©¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¡¢ÌÜÉ¸¤Î¹ÈÇò½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö±éµ»¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤â¸ø±é¤·¤¿¡£Ä©¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£