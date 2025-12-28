「今日好き」“さつゆづ”長濱薩生＆大嶺夢月希カップル、クリスマスプリ公開「美男美女」「ラブラブオーラ全開」の声
【モデルプレス＝2025/12/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希が12月26日、自身のInstagramを更新。恋人の長濱薩生とのプリクラを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「仲良しで癒やし」顔寄せ合う密着プリ
大嶺は「メリークリスマス」とつづり、長濱との写真を投稿。黒いトップスを着た2人は顔を寄せ合い、両手でクリスマスツリーのようなポーズをしたショットや、サンタ帽やトナカイのイラストを描いたプリクラを披露している。
また長濱からの「サンタ帽の点ミスった、。」（※原文ママ）というコメントに「一生懸命書いてくれてありがとう」と大嶺が返信するなど仲の良いやり取りも見せている。
この投稿に「美男美女カップル」「仲良しで癒やし」「可愛すぎる」「プリ公開嬉しい」「ラブラブオーラ全開で尊い」とコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】