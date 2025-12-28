【King ＆ Prince紅白／会見全文】“今年の漢字”更新 永瀬廉「光」・高橋海人「王」
【モデルプレス＝2025/12/28】King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。以下、会見のコメント全文。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
― はじめに気込みをお願いします。
永瀬：今回我々は 3年ぶりに「紅白歌合戦」に出演させていただけるということで、NHKホールの舞台で「うたコン」でも立てて、そして年末に「紅白」の舞台にもう一度戻ってこれたことがすごい嬉しくて。去年までネットニュースとかで“紅白リハスタート”みたいなのを見ていて、今年も紅白始まるんやな〜って思ってたんですけど、今年は出場させていただけるということで、そして我々が一発目ということでちょっと“King ＆ Princeからリハスタート”みたいな見出しが見れるのがすごい楽しみだなっていうのもありつつ、本当に日本の色々な方々が見る年末の番組にもう出演できることを本当に嬉しく、気合い入れてミッキーとミニーと一緒にパフォーマスできたらなと思います。
高橋：廉が言ったように、僕たちは今回 3年ぶりの出場ということで、この 3年間の間、僕たちはファンのみんなとたくさんの景色を見て、たくさんの経験をしてきたので、成長したなって自分的には自信があるんですけど、その成長した面っていうのを 3年間ずっと僕たちのことを愛してくださった皆さんに恩返しというか、成長したなってみんなに思ってもらえるようなステージにしたいなと思っています。
― リハーサルは済まされましたか？
永瀬：華やかというか、本当にワンカットワンカットの絵が強くて、見ているだけで幸せな気持ちになれるような。リハしている段階でも我々もすごい楽しくなったというか、やっぱミッキーとミニー、King ＆ Princeの力で見てるだけで幸せな気持ち、そしてつい笑顔が溢れこぼれちゃうようなパフォーマンスになるんじゃないかなと確信しております。
高橋：すみません、集合！（高橋が永瀬と後ろ向きになって打ち合わせ始める）
永瀬：今のは「ミッキーとミニーが出ること言っていいんでしたっけ？」という確認でした（笑）。俺めちゃめちゃ言っているし、言ったらあかんことないので（笑）。それ踏まえ、もう一度お願いします。
高橋：（笑）。実はなんですけど、ミッキーとミニーが出ます！一緒に出てくれるんですけど、一緒にリハをしていて、ミッキーもミニーも楽しそうだったよね。この1年間、自分たちが海外に会いに行ったり、ミッキーとミニーが会いに来てくれたりとか、いろんな思い出を作ったんですけど、今回の「紅白」もすごく最高な思い出になるんだろうなって思いながら、すごい楽しくリハーサルさせていただきました。
― ライブにも出ていましたもんね。
高橋：ライブも来てくれて。そんな特別なことないので。今世は幸せだったなと。前世も来世も来世も来てくれるかわからないじゃないですか。すごい今世だったなと。
永瀬：年末までベストフレンドとパフォーマンスできるっていうのが1番嬉しいよね。
― 高橋さんは「紅白」で楽しみにしていることは皆さんの私服チェックだとおっしゃってたと思うんですけれども、それはされていますか？
高橋：僕たち1発目だったのでそれが叶わず。だから、今日、明日、明後日はとにかくネットニュースの確認といいますか。ずっとチェックをして、お気に入りの私服を見つけたいなと思っています！今のところは自分です！
永瀬：いや、俺らしかおらんからね（笑）。
― 今着ているのは衣装？
高橋：衣装です。今着ているのはエトロ（ETRO）。アンバサダーをさせていただいているんですけど、自分でデザインしたスカーフをつけています。
― ご自身の私服はグッドだなという感じですか？
高橋：そうですね。僕の場合は結構入念に2週間前ぐらいからずっとチェックしていて、あれがいい、これがいいっていう話をしてきたので、もうここにかけてると言っても…それは過言ですね（笑）。ここにもかけているという感じです。
― 永瀬さんもご自身のファッションはいかがですか？
永瀬：僕も衣装なんですけど、何パターンかいただくわけですよ。その中で自分1番着たいものであったり、似合うかなっていうものを着させていただいているので、確かに海人の言うように、そこも「紅白」のリハの醍醐味かなって。
― 今回はスペシャルメドレーでも活躍するということですが、「ひょっこりひょうたん島」はご存知ですか？
永瀬＆高橋：もちろんです！
高橋：それこそ自分たちは小さい時に小学校とかの授業で流れていたり。
永瀬：幼稚園か小学校低学年どっちかのかけっこで使われていたんでよね。そういう意味では小さい頃から馴染みのある曲です。本番中走り出さないか心配です。
高橋：かけっこじゃないからね。
― 先日のリリースイベントで“今年の漢字”（ 永瀬「鮪」／高橋「照」）を発表されていましたが、改めてこの「紅白」の場で伺いたいです。
永瀬：前回「鮪」だったんですけど、今回は「光」でお願いします。新幹線のほうじゃなくて。
高橋：全然疑ってない（笑）。
永瀬：2025年はファンの方々に「びっくりするよ」って宣言したじゃないですか。本当に手応えがあったというか、驚かせられたりとか喜んでくれたり、そういうファンの方々にとって光になれた2025年、プラス、『STARRING』（7thアルバム）が本当にいろんな方々に聴かれていたりとか。我々の活動、個人でもグループでもいろんな方々に届いたっていう実感もあるので、来年はもっとたくさんの方を照らせる光になれるようなというか、そういう意味も込めて、2025年の漢字一文字は「光」でお願いします！
― 更新されましたね。
永瀬：マグロが成長しました！
高橋：前回「鮪」だったんですね。だいぶ変わりましたね。
永瀬：ずっと突っ走って、今が一番脂のってるよってことで。
― “ひかりもの“になったと。
永瀬：光を放つ鮪になりました！
高橋：前回は「照」だったんですけど、今回の漢字は「王」とします。玉子の点をとったやつです。
永瀬：わかるけど（笑）。皆さんめちゃめちゃ大人ですから。
高橋：今年1年、自分的に満足いく1年だったんですよ。制作もすごく豊かにできましたし、ここからのライバルは自分たちになってくるかなって。来年またこの場に立たせていただいた時があったとして、また満足がいった年って言えるような年にしたいなと思って。そういう意味では、自分たちがKing ＆ Princeなので、王としての階段をちょっと登っていけているのかなって思う1年でしたね。
― ありがとうございました。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
