ちゃんみな、新曲がTVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌に
ちゃんみなの新曲「TEST ME」が、TVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌に決定した。アニメ初回放送日と同日となる1月14日(水)に配信リリースされる。
本楽曲はちゃんみな自身が「自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲」と語る1曲に仕上がっている。
TVアニメ『【推しの子】』第3期は1月14日(水)より全国36局にて放送スタート。 本日28日に開催された「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」にて第2弾PVが公開され、ちゃんみなが歌うオープニング主題歌「TEST ME」の音源もPV内にて初公開されている。
PVは復讐のために芸能界で暗躍するルビーと復讐は終わったと信じているアクア。すれ違う2人の周囲でそれぞれの葛藤を抱くかな、あかね、MEMちょと大きく物語が動き出す予感を感じさせる映像となっている。さらに第3期の開幕を描いた「中堅編ビジュアル」も同日公開。芸能界で羽ばたいてゆき「中堅」となったキャラクターたちの様子が描かれている。
合わせて公開となったアートワークは、ちゃんみなの目に光の宿ったアニメの世界線を感じさせる1枚に仕上がりに。艶っぽいちゃんみなの視線が楽曲ともマッチしたものとなった。
■ちゃんみなコメント
お話をいただいて、「恨み」や「嫉妬」みたいなものと向き合った楽曲が作れたらと思いました。
自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲です。
【推しの子】と一緒にぜひ、愛していただければと思います。
■「TEST ME」
2026年1月14日(水) 0時配信スタート
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
※日本時間0時以降各配信ストアごとに順次反映、配信スタートとなります。
©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
■TVアニメ『【推しの子】』第3期
＜ONAIR＞
■放送情報
TOKYO MX 1月14日より 毎週水曜 23:00〜
サンテレビ 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
KBS京都 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
テレビ和歌山 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
奈良テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
びわ湖放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
岐阜放送 1月14日より 毎週水曜 24:10〜
AAB秋田朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:15〜
三重テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:20〜
TSKさんいん中央テレビ 1月14日より 毎週水曜 24:45〜
熊本朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:50〜
NBC長崎放送 1月14日より 毎週水曜 24:56〜
テレビユー福島 1月14日より 毎週水曜 24:58〜
FBC福井放送 1月14日より 毎週水曜 24:59〜
BS11 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛知 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ北海道 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tbc東北放送 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tvk 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
群馬テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
とちぎテレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛媛 1月14日より 毎週水曜 25:15〜
KSB瀬戸内海放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
KKB鹿児島放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
RCC中国放送 1月14日より 毎週水曜 25:25〜
IBC岩手放送 1月14日より 毎週水曜 25:28〜
チバテレ 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
テレ玉 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
TVQ九州放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
MRO北陸放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
NST新潟総合テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:40〜
UMKテレビ宮崎 1月14日より 毎週水曜 25:54〜
abn 長野朝日放送 1月14日より 毎週水曜 25:55〜
SBS静岡放送 1月14日より 毎週水曜 26:00〜
UTYテレビ山梨 1月14日より 毎週水曜 26:30〜
AT-X 1月15日より 毎週木曜 22:00〜
リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜
■配信情報
ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始
ABEMA 1月14日より 毎週水曜 23:00〜
その他サイトも1月15日（木）23:00〜以降、順次配信予定
※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください。
＜INTRODUCTION＞
物語は新たなステージへ──
『POP IN 2』のリリースから半年。
MEMちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。
アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。
一方で、かなは以前の明るさを失っていた。
そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、
ルビーは芸能界を駆け上がる。
────嘘を、武器にして。
＜STAFF＞
原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：平牧大輔
シリーズ構成：田中 仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃
メインアニメーター：沢田犬二
美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)
美術設定：水本浩太(スタジオイースター)
色彩設計：芦原明音
撮影監督：耼野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
＜CAST＞
アクア:大塚剛央
ルビー:伊駒ゆりえ
有馬かな:潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
アイ:高橋李依
＜原作情報＞
全世界シリーズ累計2500万部突破
原作コミック1巻〜16巻好評発売中！
