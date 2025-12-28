ちゃんみなの新曲「TEST ME」が、TVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌に決定した。アニメ初回放送日と同日となる1月14日(水)に配信リリースされる。

本楽曲はちゃんみな自身が「自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲」と語る1曲に仕上がっている。

▲TVアニメ『【推しの子】』第3期メインビジュアル

TVアニメ『【推しの子】』第3期は1月14日(水)より全国36局にて放送スタート。 本日28日に開催された「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」にて第2弾PVが公開され、ちゃんみなが歌うオープニング主題歌「TEST ME」の音源もPV内にて初公開されている。

PVは復讐のために芸能界で暗躍するルビーと復讐は終わったと信じているアクア。すれ違う2人の周囲でそれぞれの葛藤を抱くかな、あかね、MEMちょと大きく物語が動き出す予感を感じさせる映像となっている。さらに第3期の開幕を描いた「中堅編ビジュアル」も同日公開。芸能界で羽ばたいてゆき「中堅」となったキャラクターたちの様子が描かれている。

▲『【推しの子】』中堅編ビジュアル

合わせて公開となったアートワークは、ちゃんみなの目に光の宿ったアニメの世界線を感じさせる1枚に仕上がりに。艶っぽいちゃんみなの視線が楽曲ともマッチしたものとなった。

■ちゃんみなコメント

お話をいただいて、「恨み」や「嫉妬」みたいなものと向き合った楽曲が作れたらと思いました。

自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲です。

【推しの子】と一緒にぜひ、愛していただければと思います。

■「TEST ME」

2026年1月14日(水) 0時配信スタート

https://nolabel.lnk.to/TEST_ME

※日本時間0時以降各配信ストアごとに順次反映、配信スタートとなります。 ©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

■TVアニメ『【推しの子】』第3期 ＜ONAIR＞

■放送情報

TOKYO MX 1月14日より 毎週水曜 23:00〜

サンテレビ 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

KBS京都 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

テレビ和歌山 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

奈良テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

びわ湖放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

岐阜放送 1月14日より 毎週水曜 24:10〜

AAB秋田朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:15〜

三重テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:20〜

TSKさんいん中央テレビ 1月14日より 毎週水曜 24:45〜

熊本朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:50〜

NBC長崎放送 1月14日より 毎週水曜 24:56〜

テレビユー福島 1月14日より 毎週水曜 24:58〜

FBC福井放送 1月14日より 毎週水曜 24:59〜

BS11 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛知 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ北海道 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

tbc東北放送 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

tvk 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

群馬テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

とちぎテレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛媛 1月14日より 毎週水曜 25:15〜

KSB瀬戸内海放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜

KKB鹿児島放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜

RCC中国放送 1月14日より 毎週水曜 25:25〜

IBC岩手放送 1月14日より 毎週水曜 25:28〜

チバテレ 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

テレ玉 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

TVQ九州放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

MRO北陸放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

NST新潟総合テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:40〜

UMKテレビ宮崎 1月14日より 毎週水曜 25:54〜

abn 長野朝日放送 1月14日より 毎週水曜 25:55〜

SBS静岡放送 1月14日より 毎週水曜 26:00〜

UTYテレビ山梨 1月14日より 毎週水曜 26:30〜

AT-X 1月15日より 毎週木曜 22:00〜

リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜 ■配信情報

ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始

ABEMA 1月14日より 毎週水曜 23:00〜

その他サイトも1月15日（木）23:00〜以降、順次配信予定 ※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください。 ＜INTRODUCTION＞

物語は新たなステージへ── 『POP IN 2』のリリースから半年。

MEMちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、

ルビーは芸能界を駆け上がる。 ────嘘を、武器にして。 ＜STAFF＞

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中 仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定：水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計：芦原明音

撮影監督：耼野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房 ＜CAST＞

アクア:大塚剛央

ルビー:伊駒ゆりえ

有馬かな:潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美 アイ:高橋李依 ＜原作情報＞

全世界シリーズ累計2500万部突破

原作コミック1巻〜16巻好評発売中！