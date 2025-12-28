元NHK女子アナ・中川安奈、“気合のミニ丈”ディズニーショット 美人妹も顔出し
フリーアナウンサーの中川安奈が27日までにインスタグラムを更新。ミニスカートでディズニーシーを満喫する様子を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】中川安奈、貴重な姉妹2ショット！ ディズニー満喫
中川が「毎年楽しみにしてる妹とのディズニー」と投稿したのはディズニーシーで撮影された複数のオフショット。写真にはダウンジャケットにミニスカート、タイツというコーディネートの中川がパークを満喫する様子が収められていて、妹との2ショットも披露している。
投稿の中で彼女が「気合い入れてミニ丈で臨んだらさむすぎて…毛布をゲットしてスカートのように巻いたらあったかくて生き返りました〜」とコメントし「高校生の頃、冬でも短いスカートを履きたくて教室移動は毎回こんなふうに毛布姿だったなぁと懐かしい気持ちに」とつづっている。
中川の投稿にファンからは「素敵過ぎる」「ミニがとても似合っていますよ」「めちゃくちゃ可愛いです」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】中川安奈、貴重な姉妹2ショット！ ディズニー満喫
中川が「毎年楽しみにしてる妹とのディズニー」と投稿したのはディズニーシーで撮影された複数のオフショット。写真にはダウンジャケットにミニスカート、タイツというコーディネートの中川がパークを満喫する様子が収められていて、妹との2ショットも披露している。
中川の投稿にファンからは「素敵過ぎる」「ミニがとても似合っていますよ」「めちゃくちゃ可愛いです」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）