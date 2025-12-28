俳優・妻夫木聡が主演を務め、競馬の世界が舞台のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演した俳優の吉沢悠（４７）が、２８日までに自身のインスタグラムを更新。初めての体験をかした。

吉沢は「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で、最終回に椎名オーナーのビッグホープが、見事に有馬を制しました」とはじめると、ビッグホープの写真をアップ。続けて、「中山競馬場で行われる第７０回有馬記念。どの馬も勝つような気がして、ワクワクしています。初めてＷＩＮＳに行って、馬券を買ってきました。競馬場とは違うドキドキ感があって、『これで買い方はあってるのかな？』と戸惑いながら購入しようとしたら、“前日発売“にチェックを入れ忘れて違うレースの馬券を買いそうになるという…」と、場外馬券売り場初体験のハプニングを告白した。

最後には「私が演じた相磯マネージャーは“ドラマの有馬記念“でルメールさんに託したので、あの時の気持ちを乗せて、ルメールさんが乗る『レガレイラ』に決めました。変なこと言うようですが、明日の有馬記念でドラマの本当の最終回の気持ちです。怪我なく最高のレースになりますように。『さぁ、勝負だ！』」と、本命馬を明かして投稿を締めた。