7月2日に日本デビューを果たした6人組ボーイグループ、TWSが12月27日(土)に千葉県で行われた＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のステージに初登場した。

◆ライブ写真

ステージでは2024年1月のデビュー曲の日本語版「plot twist -Japanese ver.-」、2nd Mini Album「SUMMER BEAT!」のタイトル曲「If I’m S, Can You Be My N?」を2曲続けて披露し、会場が一気に清涼感に包まれた。

最初のMCでは初めてのカウントダウン・ジャパンの舞台に立てた喜びと、入場制限がかかる程の満員の客席を見た嬉しさを滲ませながら自己紹介をして、沢山の観客を前に最初の挨拶をした。そこから「Oh Mymy : 7s (Rock ver.)」「GO BACK (Rock ver.)」「OVERDRIVE」を続けて披露。いつもと違うロックバージョンのアレンジや、SNSのチャレンジ動画でグローバルに流行している「アンタルチャレンジ」で話題の「OVERDRIVE」を力強く披露した。その後MCを挟みながら、「Countdown!」「hey! hey!」を爽やかに披露した。

最後のコメントでは「今年は本当に幸せな1年でした。これから僕たちTWSは音楽を通して沢山の方々に出会い、出会った方々の一生の思い出に残るような活動にしていきたいです。TWSのことをこれからも応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！」と力強く語り、今年の7月にリリースした日本デビュー曲「はじめまして」をTWSらしい爽やかで元気いっぱいなパフォーマンスで披露して2025年の日本でのTWSのステージを締めくくった。

TWSは2025年4月にリリースした3rd Mini Album「TRY WITH US」は2025/5/5付オリコン週間アルバムランキングで初登場2位を獲得し、日本レコード協会の2025年4月度ゴールドディスク認定でゴールド認定を獲得。タイトル曲「Countdown!」で韓国の全ての音楽番組のトロフィーを総なめにし、6冠を占め、デビューから約1年3か月でグランドスラムを達成した。

7月2日にリリースした日本デビューシングルのJapan 1st Single「はじめまして」は、2025/7/14付オリコン週間シングルランキングで1位になり、海外アーティスト2025年度最高初週売上を記録(2025/7/14付オリコン週間シングルランキング発表時)。また、2025/7/14付オリコン週間合算シングルランキングでも１位獲得した。そして、7月9日公開のBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”及び総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で1位に加え、日本レコード協会の7月度ゴールドディスク認定、8月度プラチナ認定を獲得した。

10月にリリースした4th Mini Album 『play hard』は2025/10/30付オリコンデイリーアルバムランキングにて1位を獲得。また、2025年11月5日公開（集計期間：2025年10月27日〜11月2日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”では3位にランクインした。また、日本レコード協会の2025年4月度ゴールドディスク認定でゴールド認定も獲得している。

写真◎COUNTDOWN JAPAN 25/26

■4th Mini Album『play hard』

韓国発売日：2025年10月13日(月・祝)

日本発売日：2025年10月30日(木)(※日本お届け日/一般店舗店着日) 購入リンク： https://TWS.lnk.to/playhard_jpPR ◾️商品形態・日本販売価格

【一般盤】

・商品形態：2形態(play mode / hard mode)

・日本販売価格：\3,080(税込) 【COMPACT Ver.】

・商品形態：1バージョン(※計7種のうち1種ランダム)

・日本販売価格：\1,870(税込)

