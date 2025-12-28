◆スピードスケート 全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）

女子１５００メートル（Ｍ）が行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１分５５秒１２で優勝。今大会２冠を達成し、レース後には今季限りで自身を中心とする「チーム・ゴールド」を解散することを明かした。

高木はレース後、姉・菜那さんのインタビューの中でヨハン・コーチとやりとりに触れ「自分のレースの内容というよりは、多分このチームで、このメンバーでこのリンクで滑るというのは最後になる。チームが解散するということは決まっているし、そういう感情が大きかった。そういう会話でしたね」と語った。２２年北京五輪後、ミラノ五輪に向けて結成されたチームは佐藤綾乃（ＡＮＡ）や堀川桃香（富士急行）らと高め合ってきた。

高木は今大会、５００Ｍで２位、１０００、１５００Ｍで優勝。自身４度目の五輪では、３大会連続の金メダル獲得に挑む。「前回の五輪の１５００Ｍでは苦しい姿を見せたことに、自分の中で後悔がある。五輪の舞台で自分の全てを出せる準備をしていきたい」と語った。