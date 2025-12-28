°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤ª¤¹¤ï¤êVer.
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤ª¤¹¤ï¤êVer¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤ª¤¹¤ï¤êVer.
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó55¡ß30¡ß44cm
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¥í¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Á´Ä¹Ìó55¡ß30¡ß44cm¤ÈÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Â¸ºß´¶È´·²¤Ç¤¹¡£
¤ª¹Ôµ·ÎÉ¤¯¤ªºÂ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¡ù
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ô¤ç¤³¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿¼ª¤ä¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤Ê¤É¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢¶»¸µ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¤¤ÌÓ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
º£¤Ë¤âÆ°¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤ÎÂç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤ª¤¹¤ï¤êVer.¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
