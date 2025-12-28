¡Ö±üÍÍÈþ¿Í¡ª¡×»°±ºÂçÊå¡¢ËÒ½¨¸çÉ×ÉØ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿»°±ºÂçÊå¤µ¤ó¤Ï12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°±ºÂçÊå¡¢ËÒ½¨¸çÉ×ÉØ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÄ¹¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡Ö±üÍÍÈþ¿Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤ÃËÒ¡¢·ëº§¡©¡×¡ÖÈÖÄ¹¥Ï¥Þ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¡ª ÈÖÄ¹¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¡ª¡×¡ÖÈÖÄ¹¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÒ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á ¥è¡¦¥í¡¦¥·¡¦¥¯¡ª¡ª¡×»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î ·ëº§ÈäÏª±ã¡ª ¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á ¥è¡¦¥í¡¦¥·¡¦¥¯¡ª¡ª¡×¤ÈËÒÁª¼ê¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÒÉ×ÉØ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤ÎÉý¹¤¤³èÌö¤ËÃíÌÜ¡ª»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç5Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿DeNA¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤é¤È·ëÀ®¤·¤¿ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ì¼¤Ç¶¥ÇÏµ¼Ô¡¦Æäº»¡Ê¤Ê¤®¤µ¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î¿Æ»ÒÍ½ÁÛÂÐ·è¤¬¡ØÅìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Î¹±Îã´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»°±º¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
