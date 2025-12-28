¹á¼è¿µ¸ã¡¢2025Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÅª´Á»ú¤Ï¡Ö°Â¿´¡¢°Â¤é¤®¤Î¡Ø°Â¡Ù¡×¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçË»¤·¡£º£Ç¯¤âNAKAMA¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÃÏ¿Þ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¹á¼è¡£Íè¤¿¤ë'26Ç¯¤Î¡È¸áÇ¯¡É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡ËÜ²»¡õ¥¦¥éÏÃ¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!
25Ç¯¤ò°Â¿´¡¢°Â¤é¤®¤Î¡Ø°Â¡Ù
¨¡¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿'25Ç¯¡£¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤¸¤ãMAP!!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÉü³èÆÃÈÖ¡¢¡ØÊÐ°¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Î¿·ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¡©
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏ¢¥É¥é¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°Â¤é¤®¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿20¡Á30Ç¯Á°¤È¸½¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¯¤·¤º¤Ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤Êý²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¤ª¤¸¤ã¥Þ¥Ã¥×¡Ù¡ØÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¤È¡¢²û¤«¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ØÊÐ°¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ËÍ¤È²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿·Á¯¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¨¡¡ØÊÐ°¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡Ù¤ä¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤È¤ÎÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¤Ï³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ°§»¢¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¤Î¤³¤ì¡É¤Ã¤ÆÊ¢´¬¤¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¤ªÊ¢Îä¤¨¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡£
¡¡Æ±¤¤Ç¯¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£Í¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¢´¬¤¤Ê¤ó¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¨¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹õÈ±¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÅöµ×¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¹õÈ±¤ÇÃ»¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¼¡¡¢²¿¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¹õÈ±¤Î¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×
'25Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö°Â¿´¡¢°Â¤é¤®¤Î¡Ø°Â¡Ù¡£¿´²º¤ä¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈË»¤·¤½¤¦¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ò¤Êü¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÛ¼ý¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÍè½µ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È1½µ´Ö´èÄ¥¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÉñÂæ¡Ø¿·½ÉÈ¯8»þ15Ê¬¡Ù¡¡'26Ç¯4·î¡Á5·î Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê