「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２８日、ＮＨＫホール）

２年連続出場となる演歌歌手・新浜レオンは登場からおなじみの“膝スラ”を計３度決めて、取材会を盛り上げた。

登場では「お願いしまーす！」と元気よくあいさつしながら１度目の膝スラ。司会から「今は写真ダメです」と制されたものの、すぐに許可が降りて、新浜はすかさず２度目の膝スラを披露するサービス精神旺盛ぶりを見せていた。

実際、今年１年で「１０００回以上は膝スラしてきた」と明かし「集大成を素晴らしい舞台でやらないとなと思って。まだやれる隙があったなと」とおちゃめに意気込みも口にした。

リハーサルでも司会や出演者が勢ぞろいするステージで歌唱とともに、膝スラを２度決めた。今回は、昨年同様に恒例の「けん玉チャレンジ」にも参加するため「今年１年けん玉を持ち歩いていた」というが、「三山ひろしさんから『膝を使いなさい』と言われて、僕は相当膝は使える方だと思うので、注視してやりたいと思います」とコメント。最後も改めて膝スラの披露で退場するなど、「膝」の話題に満ちた取材対応だった。