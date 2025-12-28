¡Ú¹ÈÇò¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬¥ê¥Ï½ª¤¨¾Ð´é¡Ö¡ÈKing&Prince¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«½Ð¤·¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½éÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¥ó¥×¥ê¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡Ö£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«µ×¡¹¤Ë£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ë¡Ø¤¦¤¿¤³¤ó¡Ù¤Ç¤âÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¡£º£Ç¯¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«½Ð¤·¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö£×£è£á£ô¡¡£×£å¡¡£Ç£ï£ô¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥ß¥Ã¥¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£郄¶¶³¤¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤â¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¥ê¥Ï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦º£À¤¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£²¿Í¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¡ÖÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¡Ö¼ø¶È¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦郄¶¶¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¤«¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤«¤±¤Ã¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÈÖÃæ¤ËÁö¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£