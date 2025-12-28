『【推しの子】』声優陣＆キャラクター集結 第3期主題歌発表に喜び
テレビアニメ『【推しの子】』第3期（2026年1月14日23時よりTOKYO MXなど全国36局で放送）の「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」が28日、都内で行われた。声優の大塚剛央（アクア役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、石見舞菜香（黒川あかね役）、大久保瑠美（MEMちょ役）が集結した。
【集合ショット】カワイイ！キャラクターたちと登場した声優陣
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
イベントでは、先行上映された第3期第1話について、トークした。さらに、OP主題歌がちゃんみな「TEST ME」に決定したことが発表され、声優陣はそれぞれ喜びや期待の声を寄せた。
また、第2弾PVと第3期の開幕を描いた「中堅編ビジュアル」も公開された。
イベント終盤の写真撮影には、MEMちょ、有馬かな、ルビーも登場。客席も盛り上がった。
